Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ и огромных потерь

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что украинский лидер Владимир Зеленский потерял уверенность из-за провалов боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) и больших потерь на фронте.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

"Вы можете видеть в его взгляде, в нём нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам", — обратил внимание американский военный на своём YouTube-канале.

При этом Дэвис обратил внимание, что печальная ситуация в рядах ВСУ в связи с неудачами на фронте оказала сильное влияние на Зеленского. Тем не менее, в дальнейшем ситуация лучше не станет, так как российские военнослужащие продолжают наращивать свой военный потенциал, постепенно всё сильнее увеличивая свою мощь.