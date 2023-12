Your browser does not support the audio element.

Аналитики считают, что Европа не сможет заменить Украине военную помощь США в том случае, если она прекратится. Как указал бывший американский посол на Украине Билл Тейлор, чтобы достичь уровня возможностей и запасов вооружений Вашингтона, потребуются годы.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.