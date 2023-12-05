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Semafor: Евросоюз не сможет заменить помощь Украине от США

0:58
Мир

Аналитики считают, что Европа не сможет заменить Украине военную помощь США в том случае, если она прекратится. Как указал бывший американский посол на Украине Билл Тейлор, чтобы достичь уровня возможностей и запасов вооружений Вашингтона, потребуются годы.

Semafor: Евросоюз не сможет заменить помощь Украине от США
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Европейские страны продолжат делать то, что делали [касательно военного снабжения Украины — ред.], но поддержку США как таковую практически невозможно заменить", — заметил Тейлор.

Как информирует портал Semafor, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского чиновника, уже сейчас официальные лица стремятся добиться от стран-членов НАТО, чтобы они "провели инвентаризацию имеющегося у них на складах оружия", активизировав, таким образом, военную помощь Украине. активизировали помощь" Киеву. В случае, если Вашингтон прекратит поставлять Киеву военную помощь, данные попытки станут лишь интенсивнее.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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