Аналитики считают, что Европа не сможет заменить Украине военную помощь США в том случае, если она прекратится. Как указал бывший американский посол на Украине Билл Тейлор, чтобы достичь уровня возможностей и запасов вооружений Вашингтона, потребуются годы.
"Европейские страны продолжат делать то, что делали [касательно военного снабжения Украины — ред.], но поддержку США как таковую практически невозможно заменить", — заметил Тейлор.
Как информирует портал Semafor, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского чиновника, уже сейчас официальные лица стремятся добиться от стран-членов НАТО, чтобы они "провели инвентаризацию имеющегося у них на складах оружия", активизировав, таким образом, военную помощь Украине. активизировали помощь" Киеву. В случае, если Вашингтон прекратит поставлять Киеву военную помощь, данные попытки станут лишь интенсивнее.
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