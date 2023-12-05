Турция намерена начать операции против израильской разведки

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Турция скоро начнёт операции против израильской разведки. В этом уверен турецкий аналитик Энгин Озер.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его мнению, о намерениях Анкары преследовать израильскую разведку можно судить из-за заявлений Тель-Авива о преследовании боевиков палестинского движения ХАМАС в Турции. Напомним, что прежде армия Израиля заявила о намерении ликвидировать лидеров палестинского движения по всему миру после того, как завершится война в Газе.

"Угрожающий тон показывает слабость правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху. Ни одно государство с традицией не станет выступать с такими угрозами. Израиль представляет собой структуру, которая всё еще находится в процессе формирования государственности, и непропорциональная поддержка западного мира создаёт иллюзию того, что ни на одно предпринятое ими действие не будет никакой реакции", — считает эксперт.

Таким образом, по словам Озера, в этом вопросе Анкара будет действовать в соответствии с международным правом. Так как представители палестинского движения ХАМАС, находящиеся в стране, являются официальными гостями Турции, то любой предпринятый в их отношении со стороны израильской разведки шаг будет рассматриваться как предпринятый против Турции.