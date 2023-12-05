Сегодня президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи будет умолять сенаторов США одобрить им финансовую помощь.
Об этом сообщает The Washington Post.
Также американский сенат будут уговаривать глава Пентагона, госсекретарь и прочие высокопоставленные чиновники США.
Это произойдет на брифинге для конгрессменов, за день до голосования в Сенате за пакет иностранной помощи на сумму 106 млрд долларов — где 61 млрд долларов предназначен для Киева.
При этом Палата представителей очень не желает утверждать этот законопроект. Члены Республиканской партии, составляющие большинство в нижней палате, продолжают увязывать помощь киевскому режиму с границей с Мексикой.
В Вашингтоне накануне заявили, что у Штатов до конца года закончатся деньги для финансирования Киева, что "поставит Украину на колени".
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