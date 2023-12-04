Минздрав Украины послал к психиатрам тех, кто боится блэкаута

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Предстоящей зимой на Украине ждут блэкаутов из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Минздрав страны подготовил рекомендации о том, как их максимально безболезненно пережить.

Фото: https://t.me/tsargradtv/27320

Выпущенный ведомством справочник так и называется — "Блэкаут во время зимы".

"Вероятность расстройств настроения (аффективных расстройств) в тёмное и холодное время года растёт и без отключений электроэнергии. Особенно рискуют люди, уже имевшие сезонные аффективные расстройства в прошлом или сейчас переживающие депрессивный эпизод", — говорится в нём.

Им настоятельно рекомендуется консультация психиатра. Тем, кому назначены препараты, не следует пропускать их приём.

Биоритмы человека настроены на естественное освещение. Поэтому утром надо проявлять активность, а ночью — спокойно спать, советуют специалисты.

"Вдобавок, для голубого холодного света в нашем цикле отведено утро, а для тёплого жёлтого — вечер", — добавили в министерстве.

Поэтому освещать дом лучше свечами, гирляндами, светильниками с тёплыми светодиодами; не нужно в темноте пользоваться гаджетами, усугубляя и без того нервозное состояние потреблением тревожных новостей.

Украинцев призвали вставать с восходом и перемещаться "вслед за солнцем, как коты".

"Мозг аккумулирует увиденный за день свет, поэтому накапливайте люксы света при каждой возможности", — объяснили в минздраве.

ВСУ заверяют, что Украина надёжно защищена, однако министр энергетики страны Герман Галущенко предупреждал, что блэкауты возможны.