Предстоящей зимой на Украине ждут блэкаутов из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Минздрав страны подготовил рекомендации о том, как их максимально безболезненно пережить.
Выпущенный ведомством справочник так и называется — "Блэкаут во время зимы".
"Вероятность расстройств настроения (аффективных расстройств) в тёмное и холодное время года растёт и без отключений электроэнергии. Особенно рискуют люди, уже имевшие сезонные аффективные расстройства в прошлом или сейчас переживающие депрессивный эпизод", — говорится в нём.
Им настоятельно рекомендуется консультация психиатра. Тем, кому назначены препараты, не следует пропускать их приём.
Биоритмы человека настроены на естественное освещение. Поэтому утром надо проявлять активность, а ночью — спокойно спать, советуют специалисты.
"Вдобавок, для голубого холодного света в нашем цикле отведено утро, а для тёплого жёлтого — вечер", — добавили в министерстве.
Поэтому освещать дом лучше свечами, гирляндами, светильниками с тёплыми светодиодами; не нужно в темноте пользоваться гаджетами, усугубляя и без того нервозное состояние потреблением тревожных новостей.
Украинцев призвали вставать с восходом и перемещаться "вслед за солнцем, как коты".
"Мозг аккумулирует увиденный за день свет, поэтому накапливайте люксы света при каждой возможности", — объяснили в минздраве.
ВСУ заверяют, что Украина надёжно защищена, однако министр энергетики страны Герман Галущенко предупреждал, что блэкауты возможны.
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