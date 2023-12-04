FT: главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике с Зеленским

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Главком ВСУ Валерий Залужный уже давно не появляется на встречах украинского президента Владимира Зеленского с генералами.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По информации Financial Times, недавно глава Украины ездил в регионы, которые расположены неподалёку от линии соприкосновения. Отмечается, что Зеленский поговорил с некоторыми военачальниками, однако Залужный на этой встрече отсутствовал по неизвестным причинам.

Как сказано в статье, главкома ВСУ нет на снимках, сделанных в ходе рабочей поездки украинского президента.

Издание подчёркивает, что Залужный и Зеленский по-разному оценивают результаты украинской наступательной операции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поддержал позицию главнокомандующего ВСУ о том, что ситуация для украинской армии является тупиковой. Он добавил, что Залужный одним из первых разъяснил для украинцев реальное положение войск на линии боевого соприкосновения.