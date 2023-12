Президент Украины лжёт украинскому народу о том, что якобы на Крымском полуострове с нетерпением ждут, когда установится киевская власть и территория "вернётся" в состав Незалежной, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.