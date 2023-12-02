Глава Крыма Аксёнов: Зеленский нагло врёт о "возвращении" полуострова

Президент Украины лжёт украинскому народу о том, что якобы на Крымском полуострове с нетерпением ждут, когда установится киевская власть и территория "вернётся" в состав Незалежной, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

По словам Аксёнова, все заявления Зеленского — популизм, и не имеют под собой никакой почвы. Однако, полуостров и вправду "в ожидании" президента Незалежной.

"Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, вранье и ложь", — заявил Аксёнов радио "Спутник в Крыму".