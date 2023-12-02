Президент Украины лжёт украинскому народу о том, что якобы на Крымском полуострове с нетерпением ждут, когда установится киевская власть и территория "вернётся" в состав Незалежной, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По словам Аксёнова, все заявления Зеленского — популизм, и не имеют под собой никакой почвы. Однако, полуостров и вправду "в ожидании" президента Незалежной.
"Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, вранье и ложь", — заявил Аксёнов радио "Спутник в Крыму".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.