Орбан призвал отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос вступления Украины в Евросоюз на предстоящем саммите, который состоится в декабре. По его словам, такой возможности не предполагают правила объединения. Орбан подчеркнул, что сразу ясно, что согласия среди стран-членов на это не будет.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

"Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определённые темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны все страны-члены", — отметил венгерский политик в эфире радио Кошшут.

Свой отказ он объяснил тем, что Венгрия не ветирует данное решение, ведь решения нет. Кроме того, начало переговоров член-странов Евросоюза о вступлении Украины в сообщество по состоянию на настоящий день не совпадает с венгерскими национальными интересами.

Сам премьер-министр Венгрии уверен, что со стороны Евросоюза ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.