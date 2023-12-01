Вице-адмирал ВМС Канады Ангуса Топши посетовал, что военно-морские силы страны находятся в критическом состоянии и не готовы к войне.
По словам вице-адмирала, страна не в состоянии набрать квалифицированную команду, которая бы была способна содержать боевые корабли и обслуживать их должным образом.
Как уточнил Топши, сейчас недобор кадров в ВМС Канады составляет более 20 процентов.
Таким образом, страна не готова ни к военным учениям, ни к войне, резюмировал вице-адмирал выступая перед журналистами.
Правда, с кем конкретно намерена воевать Канада, он не уточнил.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.