Вице-адмирал Канады Топши посетовал на ВМС страны: не готовы воевать

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Вице-адмирал ВМС Канады Ангуса Топши посетовал, что военно-морские силы страны находятся в критическом состоянии и не готовы к войне.

Фото: Openverse by scazon is licensed under CC BY 2.0

По словам вице-адмирала, страна не в состоянии набрать квалифицированную команду, которая бы была способна содержать боевые корабли и обслуживать их должным образом.

Как уточнил Топши, сейчас недобор кадров в ВМС Канады составляет более 20 процентов.

Таким образом, страна не готова ни к военным учениям, ни к войне, резюмировал вице-адмирал выступая перед журналистами.

Правда, с кем конкретно намерена воевать Канада, он не уточнил.