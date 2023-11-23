Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети X (бывший твиттер, заблокирована на территории РФ) о завершении расследования ЧП на Радужном мосту через Ниагарский водопад.
В среду там взорвался автомобиль — аккурат напротив погранперехода между США и Канадой. В качестве первоначальной версии рассматривался теракт.
"Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие", — гласит твит ФБР.
Водитель и пассажир взорвавшейся машины — семейная пара из американского штата Нью-Йорк — погибли на месте, пограничник получил несущественные травмы.
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