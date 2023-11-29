Столтенберг готовит союзников по НАТО к нейтралитету Украины

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Европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро объяснил, почему генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил сменить риторику об Украине, начав придерживаться осторожных формулировок об успехах Киева. По его словам, дело в том, что генсек Североатлантического альянса готовит союзников по НАТО к нейтралитету Украины.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

"Теперь, когда становится очевидным, что Украина проиграет этот конфликт, Столтенберг готовит союзников и особенно европейское общественное мнение к тому, что условие строгого нейтралитета Украины, которого постоянно требовала Россия с начала 1990-х годов, должно быть реализовано", — аргументировал свою точку зрения Анро.

Он обратил внимание, что своими "новыми" формулировками Столтенберг поздравляет украинских военных с их значительными усилиями перед более могущественным врагом. Однако при этом генсек блока между строк признаёт, что победить в конфликте Киев не сможет.