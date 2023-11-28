Полковник Макгрегор: Зеленский не сможет избежать наказания после окончания СВО

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удастся избежать наказания после завершения боевых действий. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По его словам, Зеленскому уготована судьба Бенито Муссолини. Он назвал такой прогноз "очевидным". Как пояснил полковник, украинский президент столкнётся с расплатой даже в случае побега с территории государства.

"Я думаю, мир увидит, как сильно он коррумпирован и какой отвратительный он человек на самом деле", — подчеркнул Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил вероятность военного переворота на Украине. Он напомнил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным наблюдаются разногласия, причём украинские военные больше доверяют последнему.