На границе между Украиной и Польшей возникли трудности, вызванные политическими обстоятельствами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"У нас возникают сложности на границе, в первую очередь из-за определенных политических шагов наших соседей", — отметил Зеленский во время пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine.
Зеленский подчеркнул, что у Украины имеется конкретный план по разрешению этой проблемной ситуации.
В ноябре Варшава начала блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов, что привело к трудностям с поставками топлива для Украины. Согласно украинскому агентству УНИАН, из-за этой блокады Киев может понести убытки до 400 миллионов евро.
Отношения между Киевом и Варшавой в настоящий момент накалены.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.