Зеленский заявил о сложной ситуации на границе с Польшей

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На границе между Украиной и Польшей возникли трудности, вызванные политическими обстоятельствами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"У нас возникают сложности на границе, в первую очередь из-за определенных политических шагов наших соседей", — отметил Зеленский во время пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine.

Зеленский подчеркнул, что у Украины имеется конкретный план по разрешению этой проблемной ситуации.

В ноябре Варшава начала блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов, что привело к трудностям с поставками топлива для Украины. Согласно украинскому агентству УНИАН, из-за этой блокады Киев может понести убытки до 400 миллионов евро.

Отношения между Киевом и Варшавой в настоящий момент накалены.