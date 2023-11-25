Bloomberg: в ЕС выступают за смягчение предложений по санкциям против России

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Представители ряда стран, входящих в Евросоюз, выступают за смягчение предложений руководства ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций с дополнительным давление на европейские компании.

Фото: pxfuel.com

Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в руководстве ЕС.

По данным агентства, Еврокомиссия собирается принять решение по запрету перепродавать ряд товаров России.

Мало того, Брюссель предлагает требовать от европейских производителей вносить на счет определенную сумму, часть которой будет направлена на поддержку Украины, если компания нарушит санкционные запреты.

Однако, по данным Bloomberg представители ряда крупных стран ЕС не согласны с такой инициативой, которая по сути ставит европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Ранее стало известно, что Илон Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине.