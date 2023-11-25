Северным штатам США на границе с Канадой угрожает вторжение "суперсвиней", сообщили аналитики. Животные могут мигрировать в любой момент из-за растущей популяции.
Так, под угрозой окажутся Миннесота, Северная Дакота и Монтана.
Как остановить "суперсвиней", и предотвратить вторжение животных на территорию США, власти пока не знают.
"Растущая популяция трудно искоренимых "суперсвиней" в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а северные штаты предпринимают шаги, чтобы остановить вторжение", — пишет Associated Press.
"Суперсвиньями" прозвали диких кабанов из-за высокой выживаемости, плодовитости и "скверного" характера. Животные несут серьёзную угрозу не только сельскохозяйственному сектору, но и могут нападать на людей.
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