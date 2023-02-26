Guardian: в США вот-вот вторгнутся неуловимые "суперсвиньи"

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Соединённым Штатам Америки угрожает вторжение очень умных "суперсвиней", сообщили СМИ. По словам обозревателя Адама Гэббата, животные очень умные и просто "гигантские".

Кроме того, если животные попадут на территорию США, отловить их будет непросто.

"Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская "суперсвинья", гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате", — пояснил Гэббат в статье для Guardian.

Так, согласно информации, свиньи роют тоннели в снегу, что позволит им незаметно пробраться с Канады на северные территории США.

"Суперсвиньи" — это продукт селекции канадских фермеров, которые скрестили диких кабанов и обычных свиней в 80-х годах прошлого века.