KI: на Украине намерены запретить русский жестовой язык

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Украинские власти намерены бороться с русским языком жестов, сообщили киевские СМИ. Так, по мнению украинских чиновников, необходимо отказаться от всего, что связано с "русскостью".

Фото: https:// discover-ukraine.info

"Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость", — заявила Kyiv Independent Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих.

Так, скандал разгорелся вокруг жеста "спасибо". Его намерены заменить на международный аналог. Жест предполагает небольшой поклон, однако, в Киеве заявили, что граждане Украины не должны "никому кланяться".