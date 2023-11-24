Беспорядки в Дублине: компании перешли на удаленный формат работы

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Из-за волнений в Дублине многие местные компании решили перевести своих сотрудников на удаленную работу. Для восстановления порядка местным властям пришлось привлечь более 400 полицейских.

Фото: Liu Jie/Keystone Press Agency

Вчера в столице Ирландии неизвестный мужчина напал на прохожих. Информацию об этом распространило издание The Independent. Пострадали две девочки и мальчик, а также двое взрослых — мужчина и женщина. Взрослые и две девочки получили серьезные травмы. Врачи решили их госпитализировать. Мальчик пострадал меньше и был выписан из больницы после оказания помощи.

Подозреваемого в нападении задержали, но его личность пока не раскрывается. Полиция утверждает, что данный инцидент не рассматривается как теракт.

Произошедшее спровоцировало массовые беспорядки, столкновения жителей с полицейскими, поджог общественного транспорта и легковых автомобилей. Глава полиции Ирландии Дрю Харрис отметил, что ответственность за произошедшее лежит на "группе безумцев, движимых крайне правой идеологией". Его коллега старший суперинтендант полиции Дублина Патрик Макменамин рассказал, что сейчас город "возвращается к нормальной жизни".