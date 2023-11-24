Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ: в Феодосии задержан мужчина который передавал Украине комплектующих для военных самолетов
МО Украины: время популярных решений по мобилизации прошло
Органы опеки отреагировали на видео с ребёнком треш-блогера Сулеймана Полищука
Маляр: Украина перешла в оборону, войска РФ растягивают силы ВСУ
В России снизилась доля политически мотивированных DDoS-атак
Цены на яйца и помидоры достигли рекордных значений в Волгограде
ВСУ обещали, что эта зима для Украины пройдёт легче прошлой
Украина получит от Финляндии 3 млн евро на поддержку экспорта зерна
Верховный Суд: даже жесткая защита своей жизни - не преступление

Беспорядки в Дублине: компании перешли на удаленный формат работы

1:19
Мир

Из-за волнений в Дублине многие местные компании решили перевести своих сотрудников на удаленную работу. Для восстановления порядка местным властям пришлось привлечь более 400 полицейских.

Беспорядки в Дублине: компании перешли на удаленный формат работы
Фото: Liu Jie/Keystone Press Agency

Вчера в столице Ирландии неизвестный мужчина напал на прохожих. Информацию об этом распространило издание The Independent. Пострадали две девочки и мальчик, а также двое взрослых — мужчина и женщина. Взрослые и две девочки получили серьезные травмы. Врачи решили их госпитализировать. Мальчик пострадал меньше и был выписан из больницы после оказания помощи.

Подозреваемого в нападении задержали, но его личность пока не раскрывается. Полиция утверждает, что данный инцидент не рассматривается как теракт.

Произошедшее спровоцировало массовые беспорядки, столкновения жителей с полицейскими, поджог общественного транспорта и легковых автомобилей. Глава полиции Ирландии Дрю Харрис отметил, что ответственность за произошедшее лежит на "группе безумцев, движимых крайне правой идеологией". Его коллега старший суперинтендант полиции Дублина Патрик Макменамин рассказал, что сейчас город "возвращается к нормальной жизни".

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО

Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.

Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
ВСУ обещали, что эта зима для Украины пройдёт легче прошлой
Украина получит от Финляндии 3 млн евро на поддержку экспорта зерна
Беспорядки в Дублине: компании перешли на удаленный формат работы
Верховный Суд: даже жесткая защита своей жизни - не преступление
МВД объявило в розыск экс-депутата Гольдмана за мошенничество на 1 млрд руб.
ВСУ объяснили, почему им сложно сбивать российские дроны-камикадзе
Анфиса Чехова призналась, что ее ошеломил Киркоров без грима
Диетолог Аптон: кефир помогает при профилактике и лечении простуды
В Дагестане готовы разместить беженцев из Палестины
Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве трех своих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников