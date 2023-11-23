Арестович* предупредил об опасности: "Приказы будут прямо саботироваться и не выполняться"

Алексей Арестович* призвал к уничтожению старой системы власти На Украине.

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Украинский военный аналитик считает, что выборы должны состоятся на Украине в 2024 году. В них, по мнению Арестовича*, аинтересована сама действующая власть, так как рейтинг президента и парламента падает.

"Власть будет вынуждена что-то делать со своей делегитимизацией, иначе наступит момент, когда приказы будут прямо саботироваться и не выполняться, что в воюющей стране крайне опасно", — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.

Он отметил, что старая коррумпированная система власти должна быть уничтожена, иначе она "похоронит Украину".

Ранее Алексей Арестович* заявил, что он русский украинец.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.