Алексей Арестович* призвал к уничтожению старой системы власти На Украине.
Украинский военный аналитик считает, что выборы должны состоятся на Украине в 2024 году. В них, по мнению Арестовича*, аинтересована сама действующая власть, так как рейтинг президента и парламента падает.
"Власть будет вынуждена что-то делать со своей делегитимизацией, иначе наступит момент, когда приказы будут прямо саботироваться и не выполняться, что в воюющей стране крайне опасно", — объяснил экс-помощник офиса Владимира Зеленского.
Он отметил, что старая коррумпированная система власти должна быть уничтожена, иначе она "похоронит Украину".
Ранее Алексей Арестович* заявил, что он русский украинец.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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