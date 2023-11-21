Глава Пентагона Остин заявил, что США не обладают "волшебной палочкой" для ВСУ

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В ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин предостерег президента Украины Владимира Зеленского от иллюзий о наличии у Соединенных Штатов "волшебной палочки", которая могла бы решить конфликт с Россией, сообщает портал "Страна.ua".

Фото: Wikipedia by Chad J. McNeeley, U.S. Department of Defense. Lloyd J. Austin III is licensed under Общественное достояние

Он подчеркнул, что в подобном конфликте не существует универсального оружия, способного стать магическим решением. Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) напрямую зависят от их способности эффективно использовать разнообразное вооружение, предоставленное странами Запада.

По его словам, на передовой ведется жесткая и изматывающая борьба, которая будет продолжаться впереди.