В ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин предостерег президента Украины Владимира Зеленского от иллюзий о наличии у Соединенных Штатов "волшебной палочки", которая могла бы решить конфликт с Россией, сообщает портал "Страна.ua".
Он подчеркнул, что в подобном конфликте не существует универсального оружия, способного стать магическим решением. Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) напрямую зависят от их способности эффективно использовать разнообразное вооружение, предоставленное странами Запада.
По его словам, на передовой ведется жесткая и изматывающая борьба, которая будет продолжаться впереди.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.