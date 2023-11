Your browser does not support the audio element.

В ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин предостерег президента Украины Владимира Зеленского от иллюзий о наличии у Соединенных Штатов "волшебной палочки", которая могла бы решить конфликт с Россией, сообщает портал "Страна.ua".

Фото: Wikipedia by Chad J. McNeeley, U.S. Department of Defense. Lloyd J. Austin III is licensed under Общественное достояние