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Глава Пентагона Остин заявил, что США не обладают "волшебной палочкой" для ВСУ

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Мир

В ходе своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин предостерег президента Украины Владимира Зеленского от иллюзий о наличии у Соединенных Штатов "волшебной палочки", которая могла бы решить конфликт с Россией, сообщает портал "Страна.ua".

Глава Пентагона Остин заявил, что США не обладают "волшебной палочкой" для ВСУ
Фото: Wikipedia by Chad J. McNeeley, U.S. Department of Defense. Lloyd J. Austin III is licensed under Общественное достояние

Он подчеркнул, что в подобном конфликте не существует универсального оружия, способного стать магическим решением. Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) напрямую зависят от их способности эффективно использовать разнообразное вооружение, предоставленное странами Запада.

По его словам, на передовой ведется жесткая и изматывающая борьба, которая будет продолжаться впереди.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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