Мощный взрыв прозвучал рядом с медицинским учреждением, расположенном в центре Газы.
По информации телеканала Al-Mayadeen, речь идёт о больнице "Мучеников Аль-Аксы". Пока не уточняется, есть ли пострадавшие и погибшие в результате сильного взрыва.
Ранее сообщалось, что танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляли медучреждение в секторе Газа, где находились порядка 150 пациентов. Среди больных и персонала есть как раненые, так и погибшие. При этом израильская сторона объяснила эту атаку тем, что в медучреждении прятались боевики палестинского движения ХАМАС.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.