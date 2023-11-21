Al-Mayadeen: сильный взрыв прогремел возле больницы в центральной части Газы

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Мощный взрыв прозвучал рядом с медицинским учреждением, расположенном в центре Газы.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under CC BY 2.0.

По информации телеканала Al-Mayadeen, речь идёт о больнице "Мучеников Аль-Аксы". Пока не уточняется, есть ли пострадавшие и погибшие в результате сильного взрыва.

Ранее сообщалось, что танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляли медучреждение в секторе Газа, где находились порядка 150 пациентов. Среди больных и персонала есть как раненые, так и погибшие. При этом израильская сторона объяснила эту атаку тем, что в медучреждении прятались боевики палестинского движения ХАМАС.