Израильские танки открыли огонь по находящейся в секторе Газа индонезийской больнице, где проходят лечение около 150 раненных человек.
Об обстреле танками ЦАХАЛ медицинского учреждения в понедельник, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на арабский ТВ-канал Al Jazeera.
Сообщается, что тяжелая техника Армии обороны Израиля "расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию".
Уже известно, что среди пациентов медперсонала имеются убитые и раненные, полностью разрушены помещения операционного отделения.
Израиль традиционно объясняет обстрел больницы якобы находящиеся там боевиков ХАМАС.
По данным арабских СМИ в больнице проходили лечение порядка 150 раненных пациентов и около 100 врачей.
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