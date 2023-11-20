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СМИ: израильские танки открыли огонь по больнице в секторе Газа

0:53
Мир

Израильские танки открыли огонь по находящейся в секторе Газа индонезийской больнице, где проходят лечение около 150 раненных человек.

СМИ: израильские танки открыли огонь по больнице в секторе Газа
Фото: pxfuel.com

Об обстреле танками ЦАХАЛ медицинского учреждения в понедельник, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на арабский ТВ-канал Al Jazeera.

Сообщается, что тяжелая техника Армии обороны Израиля "расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию".

Уже известно, что среди пациентов медперсонала имеются убитые и раненные, полностью разрушены помещения операционного отделения.

Израиль традиционно объясняет обстрел больницы якобы находящиеся там боевиков ХАМАС.

По данным арабских СМИ в больнице проходили лечение порядка 150 раненных пациентов и около 100 врачей.

Сектор Газа в аду
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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