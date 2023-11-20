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В Раде назвали основного союзника Украины: не потерять бы МВФ

1:02
Мир

Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко назвал основного союзника Киева, без помощи которого в стране всё рухнет.

В Раде назвали основного союзника Украины: не потерять бы МВФ
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам украинского депутата, речь идёт о Международном валютном фонда (МВФ), поддержку которого Киеву сложно переоценить.

"Если мы потеряем МВФ, мы потеряем все, дальше (все) посыплется как домино", — сказал Корниенко в разговоре с украинским изданием "Лига.нет".

Представитель Рады добавил, что министерство финансов страны пытается договориться насчёт дополнительной финансовой помощи со стороны Японии, Южной Кореи, Норвегии и Евросоюза.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев отметил, что у Киева есть запасной план на случай прекращения финансирования со стороны западных партнёров. При этом депутат считает, что этот план не понадобится, потому что Запад продолжит оказывать помощь Украине.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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