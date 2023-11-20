Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко назвал основного союзника Киева, без помощи которого в стране всё рухнет.
По словам украинского депутата, речь идёт о Международном валютном фонда (МВФ), поддержку которого Киеву сложно переоценить.
"Если мы потеряем МВФ, мы потеряем все, дальше (все) посыплется как домино", — сказал Корниенко в разговоре с украинским изданием "Лига.нет".
Представитель Рады добавил, что министерство финансов страны пытается договориться насчёт дополнительной финансовой помощи со стороны Японии, Южной Кореи, Норвегии и Евросоюза.
Ранее глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев отметил, что у Киева есть запасной план на случай прекращения финансирования со стороны западных партнёров. При этом депутат считает, что этот план не понадобится, потому что Запад продолжит оказывать помощь Украине.
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