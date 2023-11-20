В Раде назвали основного союзника Украины: не потерять бы МВФ

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Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко назвал основного союзника Киева, без помощи которого в стране всё рухнет.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам украинского депутата, речь идёт о Международном валютном фонда (МВФ), поддержку которого Киеву сложно переоценить.

"Если мы потеряем МВФ, мы потеряем все, дальше (все) посыплется как домино", — сказал Корниенко в разговоре с украинским изданием "Лига.нет".

Представитель Рады добавил, что министерство финансов страны пытается договориться насчёт дополнительной финансовой помощи со стороны Японии, Южной Кореи, Норвегии и Евросоюза.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев отметил, что у Киева есть запасной план на случай прекращения финансирования со стороны западных партнёров. При этом депутат считает, что этот план не понадобится, потому что Запад продолжит оказывать помощь Украине.