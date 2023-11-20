Забастовки в Бангладеш могут оставить россиян без джинсов

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В Бангладеш проходят массовые забастовки и акции протеста на фабриках, где шьют джинсовую одежду по заказу европейских и американских брендов.

Фото: ru.freepik.com

Из-за забастовок многие бангладешские джинсовые фабрики уже закрылись, а другие находятся на грани остановки производства, сообщила в понедельник, 20 ноября, Лента. ру.

Эксперты полагают, что в мире, включая Россию уже в начале 2024 возникнет определенный дефицит джинсов.

Крупнейшие заказчики, включая такие популярные бренды H&M, Zara, Walmart, Calvin Klein уже столкнулись с задержками поставок одежды из Бангладеш.

Протестующие работники местных фабрик требуют улучшить условия труда и увеличить зарплату, которая составляет порядка 75 долларов США в месяц. По нынешнему курсу это составляет порядка 6,6 тысяч российских рублей.