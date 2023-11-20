В Бангладеш проходят массовые забастовки и акции протеста на фабриках, где шьют джинсовую одежду по заказу европейских и американских брендов.
Из-за забастовок многие бангладешские джинсовые фабрики уже закрылись, а другие находятся на грани остановки производства, сообщила в понедельник, 20 ноября, Лента. ру.
Эксперты полагают, что в мире, включая Россию уже в начале 2024 возникнет определенный дефицит джинсов.
Крупнейшие заказчики, включая такие популярные бренды H&M, Zara, Walmart, Calvin Klein уже столкнулись с задержками поставок одежды из Бангладеш.
Протестующие работники местных фабрик требуют улучшить условия труда и увеличить зарплату, которая составляет порядка 75 долларов США в месяц. По нынешнему курсу это составляет порядка 6,6 тысяч российских рублей.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.