Капитан ВСУ заявил о нежелании украинцев погибать за Крым и Донбасс

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам Омеляна, Украина могла бы пойти на переговоры с РФ ради прекращения огня, но только с целью дальнейшего вступления в НАТО и усиления ВСУ.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, то мы можем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть", — указал военный.

Кремль не раз заявлял, что готов к переговорам, однако Киев в законодательном порядке ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Ранее в Москве заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящий момент нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, сейчас это возможно только военным путем.