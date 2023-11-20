По словам Омеляна, Украина могла бы пойти на переговоры с РФ ради прекращения огня, но только с целью дальнейшего вступления в НАТО и усиления ВСУ.
"Если мы готовы послать еще 300 тысяч или 500 тысяч украинских солдат на захват Крыма и освобождение Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, то мы можем это сделать. Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть", — указал военный.
Кремль не раз заявлял, что готов к переговорам, однако Киев в законодательном порядке ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Москве заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящий момент нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, сейчас это возможно только военным путем.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.