В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров

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Самолет авиакомпании Sunexpress выполнил полет из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров, сообщает портал Airporthaber.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Инцидент произошел 18 ноября в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. Рейс в турецкий город Измир был задержан на три часа, но информация о статусе рейса так и не появилась на стойке регистрации к назначенному времени. Пассажиры проверили состояние рейса через мобильное приложение и обнаружили, что самолет уже вылетел.

В результате на борту самолета отсутствовали один из пилотов и 30 пассажиров. Попытки связаться с представителями авиакомпании не увенчались успехом. Тем не менее рейс успешно прибыл в Измир.

Sunexpress пока не предоставил комментарии по данному инциденту.