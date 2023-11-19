В США заявили о сюрпризе Германии для Украины

Желание Германии продолжить предоставление финансовой и военной поддержки Украине было сюрпризом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, сообщает РИА Новости.
"Единственная страна, которая выразила готовность продолжать поддерживать Киев, — это Германия. И это было своего рода сюрпризом. На данный момент немецкая экономика находится в непростом положении, поэтому пока неясно, сможет ли она сдержать свое обещание", — подчеркнул эксперт.
Джонс отметил, что несмотря на позицию Берлина, единый западный фронт, предоставляющий Киеву военные средства и финансовую поддержку, начинает постепенно распадаться.
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