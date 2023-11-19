Экс-морпех Берлетик: ВС России уничтожили три армии ВСУ в зоне СВО

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Российские военные, по словам бывшего морского пехотинца Вооруженных сил США Брайана Берлетика, уничтожили три армии Вооруженных сил Украины в зоны СВО. Это заявление было сделано им в ходе трансляции на своем YouTube-канале.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Украинцам не хватило времени на подготовку войск для формирования бригад и использования новой техники, которую Запад собирается направить в их поддержку. Это уже четвертая армия, которую коллективный Запад посылает в Украину, и все предыдущие были уничтожены", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в ходе военных действий с российскими военными украинцы потеряли три армии, последняя из которых была уничтожена в результате неудачного контрнаступления в текущем году.

Берлетик выразил сомнения относительно разумности решения украинского руководства мобилизовать еще одни войска для противостояния России, которая, как он отметил, только усиливается в ходе вооруженного конфликта.