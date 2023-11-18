Экс-разведчик армии США Скотт Риттер считает, что для украинского президента Владимира Зеленского уже нет разницы — кто станет следующим президентом Соединенных штатов, так как сам он уже не будет руководить страной. При этом, как рассказал Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, в конфликте точно победит Россия.
"Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины", — цитирует "Радио 1" слова Скотта Риттера.
Украинский лидер, по мнению эксперта, уже осознает, что мировая поддержка его страны уже снизилась. Конечно, он предпринимает попытки вернуть все обратно, но сделать это очень сложно. При этом на данный момент в стране наблюдается раскол между военным и политическим руководством. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному не нравятся действия президента, а Зеленский наоборот недоволен тем, что делает Залужный.
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