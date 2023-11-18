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Экс-Разведчик США Риттер рассказал, что будет с Зеленским после победы России

1:09
Мир

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер считает, что для украинского президента Владимира Зеленского уже нет разницы — кто станет следующим президентом Соединенных штатов, так как сам он уже не будет руководить страной. При этом, как рассказал Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, в конфликте точно победит Россия.

Экс-Разведчик США Риттер рассказал, что будет с Зеленским после победы России
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины", — цитирует "Радио 1" слова Скотта Риттера.

Украинский лидер, по мнению эксперта, уже осознает, что мировая поддержка его страны уже снизилась. Конечно, он предпринимает попытки вернуть все обратно, но сделать это очень сложно. При этом на данный момент в стране наблюдается раскол между военным и политическим руководством. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному не нравятся действия президента, а Зеленский наоборот недоволен тем, что делает Залужный.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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