Экс-разведчик Риттер спрогнозировал отступление ВСУ под Харьковом

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Отступление украинских военных на разных участках линии соприкосновения неизбежно из-за острой нехватки бойцов и отсутствия западного вооружения. Такой прогноз сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0.

Украинская армия скоро начнёт отходить назад под Купянском, уточнил офицер, однако этот манёвр принесёт ей новые и, скорее всего, фатальные сложности.

"Как только украинцы начнут покидать позиции и отходить, им не хватит подразделений, чтобы закрыть образовавшиеся во время этого маневра бреши. Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Офицер считает, что ВСУ могут спастись, только если отойдут за Днепр, уступив россиянам весь его левый берег.

Риттер добавил, что положение ВСУ в зоне СВО с каждым днём ухудшается, а ВС РФ, напротив, становятся заметно сильнее и улучшают свои позиции.