Иностранные наемники устроили поножовщину в Киеве

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Западные наемники устроили поножовщину в Дарницком районе Киева в частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Страна.ua".

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Во время употребления алкогольных напитков между гражданином Великобритании Лайоном Мшери, гражданином США Рони Редету, гражданином Канады Томасом Морисом и гражданином Румынии Арпадом Вересом возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", — говорится в статье.

В ходе драки британец достал нож и атаковал американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. Затем он сильным ударом кулака сломал челюсть румыну. Пострадавших доставили в одну из больниц Киева.

Британца пока не удалось задержать, как указывается в публикации.