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В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба

1:26
Мир

Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны закрыл стоматологическую клинику на месяц после гибели пятилетнего пациента, который произошел вскоре после посещения врача, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

В настоящее время ведется расследование деятельности учреждения.

Родители мальчика, Елена и Айдын Сонмез, обратились в полицию, утверждая, что 10 ноября они привели своего сына на прием в частную стоматологическую клинику, где ему был диагностирован кариес. Под общим наркозом врачи удалили один зуб и установили пломбы на четыре других. Еще во время приема у ребенка началось кровотечение, поднялась температура, и начались судороги. Несмотря на это, врачи выписали рецепт и отпустили его домой.

Впоследствии состояние ребенка ухудшилось, и родители отвезли его в государственную больницу. Однако врачам не удалось его спасти, и 13 ноября мальчик скончался от полиорганной недостаточности из-за недостатка кислорода. Власти закрыли больницу с 16 ноября на месяц, начав при этом проверку.

Родители рассказали, что анестезиолог не проводил никаких тестов перед наркозом и покинул клинику, не дожидаясь пробуждения ребенка после операции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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