Заявления властей Венгрии в последнее время часто звучат как издевательство над Украиной.
Об этом сообщает государственное агентство "Укринформ".
Своенравный венгерский премьер-министр Виктор Орбан то поставки Евросоюза и НАТО украинцам блокирует, то с русскими сотрудничает — и нет на него никакой управы, отмечает автор статьи.
Но необходимо терпеливо искать точки соприкосновения с венгерским правительством и народом.
"Только не следует "слишком уважительно" себя вести, и не стоит забывать напоминать венграм про сотрудничество с Гитлером", — подытожило издание.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.