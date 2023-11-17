На Украине захотели "укротить" венгерского лидера Орбана

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Заявления властей Венгрии в последнее время часто звучат как издевательство над Украиной.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает государственное агентство "Укринформ".

Своенравный венгерский премьер-министр Виктор Орбан то поставки Евросоюза и НАТО украинцам блокирует, то с русскими сотрудничает — и нет на него никакой управы, отмечает автор статьи.

Но необходимо терпеливо искать точки соприкосновения с венгерским правительством и народом.