По словам Зеленского, на данный момент склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения всех потребностей ВСУ.
Однако Зеленский поприветствовал усилия Вашингтона по увеличению производства этого типа боеприпасов.
На днях украинский лидер заявил, что переданные США танки Abrams особо не повлияли ситуацию на поле боя. Однако он пожаловался, что у Украины слишком мало таких танков. Он выразил надежду, что в будущем подобных машин будет поставляться все же больше.
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В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.