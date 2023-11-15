Шольц заверил Украину в продолжении поддержки

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Германия продолжит поддерживать Украину, заверил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

По его словам, "солидарность Германии с Украиной нерушима", и помощь киевскому режиму будет оказываться столько, "сколько необходимо". "Украина может положиться на это", — подчеркнул политик.

Совсем недавно он сделал схожее заявление. Шольц указал, что если Россия не готова отступиться от заявленных ею целей СВО, то ФРГ "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Мы не даём появиться сомнениям на этот счет", — признался он.

Общий объём германской помощи Киеву — гуманитарной, финансовой и военной — за последние полтора года почти достиг 24 миллиардов евро. В следующем году предполагается выделить на эти цели 8 миллиардов евро вместо запланированных ранее 4 миллиардов.