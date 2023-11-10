Шольц: не стоит сомневаться, что поддержка Украины продолжится

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Поддержка Украины однозначно продолжится и сомневаться в этом не следует. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Слова политика прозвучали на мероприятии Вооруженных сил Германии в Берлине.

Фото: DPA/ Kay Nietfeld

Как следует из выступления главы германского правительства, никаких признаков того, что Россия в ближайшее время отведет войска, нет. Поэтому одной из политических целей ФРГ остается поддержка сопредельного государства.

Шольц отметил, что Германия держит свое слово и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Напомним, к моменту заявления общий объем помощи Украине от ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной за последние полтора года выразился в сумме около 24 млрд евро.

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