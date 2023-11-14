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GT: США переложат вину за подрыв "Северных потоков" на Киев ради диалога с РФ

1:09
Мир

Западные страны во главе с Соединёнными Штатами Америки планируют обвинить Украину в подрыве "Северных потоков".

GT: США переложат вину за подрыв "Северных потоков" на Киев ради диалога с РФ
Фото: openverse.org by Pjotr Mahhonin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает китайское издание Global Times, выбрав такую стратегию, Запад в будущем может выстроить нормальные отношения с Россией.

В ином случае взрыв на трубопроводах будет восприниматься как камень преткновения во время мирного диалога, уточнили опрошенные аналитики.

Эксперт из КНР Цюй Хэн напомнил, что ЧП на "Северных потоках" является террористическим актом, поскольку газопроводы — это критически важная международная инфраструктура.

Он не исключил, что американцы и европейцы боятся возможной ответственности и необходимости выплачивать компенсации. Это ещё одна причина, по которой западные страны решили обвинить Украину в совершении теракта, сказано в статье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "тревожным знаком" тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский мог не знать о причастности своей страны к подрыву трубопроводов. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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