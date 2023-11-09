Инцидент произошёл в гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в августе 2018 года, однако причину трагедии назвали только сейчас. Тогда Британцы Джон и Сьзан Купер, которым было 69 и 63 года, прилетели с дочерью и внуками в Хургаду на отдых. Семейной паре предоставили номер на двоих. В один из дней сотрудники отеля травили клопов жидкостью из канистры в соседнем помещении. Комнаты разделяла запертая дверь.
На следующее утро семья Куперов почувствовала сильное недомогание. Как вспоминает их дочь Келли, родителей тошнило, мать была в бреду. Через день британцы скончались. Местные власти не смогли оперативно назвать причину смерти постояльцев.
Судом были заслушаны свидетели, почувствовавшие неприятный запах в номере, и зачитал результаты проведенных экспертиз. Экспертам удалось установить, что туристы погибли от воздействия токсина, для травли клопов. Судебные слушания продолжаются.
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