Инцидент произошёл в гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в августе 2018 года, однако причину трагедии назвали только сейчас. Тогда Британцы Джон и Сьзан Купер, которым было 69 и 63 года, прилетели с дочерью и внуками в Хургаду на отдых. Семейной паре предоставили номер на двоих. В один из дней сотрудники отеля травили клопов жидкостью из канистры в соседнем помещении. Комнаты разделяла запертая дверь.

Фото: wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0