Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По линии правительства РФ с учетом потребности армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она ближайшие дни будет доставлена в Ереван", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова уточнила, что в состав груза включили передвижную электростанцию, которая может обеспечить питание десятков домов в условиях приближающейся зимы.
Напомним, Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь.
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