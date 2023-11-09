Ереван получит 40 тонн гуманитарной помощи из России для Нагорного Карабаха

Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: МЧС России

"Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По линии правительства РФ с учетом потребности армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она ближайшие дни будет доставлена в Ереван", - сказала Захарова на брифинге.

Захарова уточнила, что в состав груза включили передвижную электростанцию, которая может обеспечить питание десятков домов в условиях приближающейся зимы.

Напомним, Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь.