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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: смерть Частякова могла быть посланием Залужному

1:27
Мир

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен допустил, что смерть украинского майора Геннадия Частякова — это политическое убийство.

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: смерть Частякова могла быть посланием Залужному
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как пояснил бывший сотрудник Пентагона, трагедия, вероятно, является своеобразным сигналом для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством, чтобы дать понять Залужному, что он может быть следующим", — подчеркнул Брайен в публикации для портала Weapons and Strategy.

Он не исключил, что смерть Частякова связана с громкими высказываниями Залужного для западной прессы. По его словам, главком ВСУ создал препятствия для дополнительного финансирования Киева со стороны США. Брайен считает, что Залужный попытался намекнуть на необходимость возобновления переговорного процесса с Москвой.

Помимо этого, экс-сотрудник Пентагона обратил внимание на продолжающуюся борьбу за власть на Украине, в которой участвуют Владимир Зеленский и высшее военное командование ВСУ.

6 октября Частяков праздновал день рождения. Майор получил в подарок боевые гранаты, одна из которых взорвалась, что привело к его смерти. Кроме того, серьёзно пострадал сын помощника Залужного. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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