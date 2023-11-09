Американская военная помощь киевскому режиму огромна, но темпы её предоставления недостаточны — техника и вооружения поступают из-за океана маленькими порциями, пишет Newsweek. Журнал задаётся вопросом: "А действительно ли Белый дом хочет победы Украины?"
Джо Байден неоднократно заявлял, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". И они это делают — общий объём военной помощи уже превысил 113 миллиардов долларов, — но удручающе медленно. Киеву приходится буквально вымаливать каждый новый вид западного вооружения. Так было и с ATACMS, и с F-16.
Европейские союзники Украины берут пример со "старшего брата". Летом канцлер Германии Олаф Шольц обещал Киеву военную помощь в объёме 17 миллиардов евро. Такая поддержка достойна восхищения, не будь она растянута на пять лет.
Запад растягивает помощь Украине во времени, опасаясь перелома в конфликте, считает Newsweek. "Если предоставляемое Киеву оружие окажется слишком мощным, Украина поменяется ролями с Кремлём и перейдёт в наступление, чреватое расширением конфликта", — полагает издание.
Последствия у такой тактики губительны для ВСУ. В условиях позиционного равновесия Россия имеет неоспоримые преимущества в конфликте. Похоже, именно это имел в виду украинский главком Валерий Залужный, говоря о тупике, который можно преодолеть только с помощью технологического прорыва.
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