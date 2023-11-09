Украина столкнётся с большим политическим расколом, поскольку президент этой страны Владимир Зеленский принял решение об отмене выборов.
Как пояснил эксперт по геополитике и политической экономии Ахмед Адель в материале для infoBRICS, Зеленский пытается использовать конфликт с РФ, чтобы укрепить собственную власть и удержать контроль над ситуацией в стране.
При этом Запад видит в таком поведении признаки диктаторской политики, уточнил специалист.
"Можно ожидать, что с объявлением об отмене выборов на Украине будет ещё больший внутриполитический раскол", — подчёркивается в публикации.
По словам эксперта, действующий украинский президент боится потерять пост в результате проигрыша на выборах.
Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что западные чиновники тайно обсуждают возможность отстранения Зеленского от власти. Это позволит в будущем начать серьёзные переговоры с Москвой, указал предприниматель.
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