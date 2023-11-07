Советник главы ОП Украины Лещенко посетовал на поставки оружия Западом: получить бы то, что обещано

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Украина не может получить от Запада обещанный объём вооружений, который был нужен ещё "вчера", заявил Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Как подчеркнул Лещенко, Киев хотел бы получить хотя бы то, что Запад уже обещал, без "расширения номенклатуры".

"На вчера (оружия из стран Запада. — Прим. ред.) нужно было в десять раз больше. И было бы хорошо хотя бы получить то, что было обещано, то, что было задекларировано, передаётся Украине, но, к сожалению, до сих пор не поступило в наше распоряжение", — рассказал советник в эфире украинского телеканала "Дом".

Как уточнил Лещенко, решение проблемы с поставками не зависит от Киева. По его словам, дело в производстве оружия западными партнёрами Незалежной и в логистике.

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