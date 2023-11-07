Washington Post: в кулуарах официальные лица США и Украины срываются на взаимные обвинения

Официальные представители власти США и Украины за кулисами срываются на взаимные обвинения в провале контрнаступления ВСУ, сообщил американский обозреватель Макс Бут.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

По его словам, представители Вашингтона "ворчат" на украинцев за шаткое положение на фронте.

"За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО", — написал Бут в статье для Washington Post.

Киев, в свою очередь, парирует и обвиняет США в недостаточной поддержке Незалежной. По мнению украинцев, техники поставили мало и в плохом состоянии, некоторая и вовсе не подлежит ремонту. Кроме прочего, власти Незалежной так и не смогли добиться от американцев поддержки с авиацией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.