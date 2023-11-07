Washington Post: Зеленский и Залужный — политические соперники

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным зреет серьёзный конфликт, заявили американские обозреватели Шивон О'Грейди и Сэмми Уэстфолл.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Толчком для разногласий стала статья в британском издании Economist, где Залужный назвал ситуацию на фронте для ВСУ "тупиковой". Офис президента Зеленского резко осудил откровенность главкома, а лидер Незалежной опроверг данную информацию.

"Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлёк больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist", — пишут авторы Washington Post.

Кроме того, после этого последовал ещё один скандал с мнениями по поводу смерти помощника Залужного Геннадия Частякова от взрыва гранаты. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что боеприпас "западного образца" ему мог передать некий военный, тогда как СМИ страны обнародовали информацию, что граната могла оказаться у Частякова благодаря помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ Тимченко.

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