Боец ВСУ открыл правду о выплатах украинским военным на передовой

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский военный рассказал супругам и матерям своих сослуживцев о том, как происходят выплаты тем, кто воюет на передовой. Рассказ ВСУшника, появившийся в соцсетях, приводит "МК".

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

По информации военного, обещанные выплаты в 100 тысяч гривен дают только тем бойцам украинской армии, которые находятся не дальше трёх километров от линии соприкосновения. Если это расстояние больше, военнослужащему платят 40 тысяч гривен.

"Передок (передовые позиции — Прим. прим.) находится в 7 км, но они (военные — Прим. ред.) не получают 100 тысяч. Если ты идешь на позиции, ты 100 тысяч получаешь, 3 км назад отошел — получаешь 40 тысяч", — рассказал военный.

Боец добавил, что ремонт и заправка машин в зоне СВО происходит на деньги самих военных.

Кроме того, с командирами у украинских солдат нет никакой связи. Более того, подчинённые даже не всегда в курсе, кто именно приходится им командиром.

Тела убитых ВСУшников семье не отдают. А если анализ показывает наличие алкоголя в крови погибшего, родным не платят положенные 15 млн гривен, добавил боец.