Украинский военный рассказал супругам и матерям своих сослуживцев о том, как происходят выплаты тем, кто воюет на передовой. Рассказ ВСУшника, появившийся в соцсетях, приводит "МК".
По информации военного, обещанные выплаты в 100 тысяч гривен дают только тем бойцам украинской армии, которые находятся не дальше трёх километров от линии соприкосновения. Если это расстояние больше, военнослужащему платят 40 тысяч гривен.
"Передок (передовые позиции — Прим. прим.) находится в 7 км, но они (военные — Прим. ред.) не получают 100 тысяч. Если ты идешь на позиции, ты 100 тысяч получаешь, 3 км назад отошел — получаешь 40 тысяч", — рассказал военный.
Боец добавил, что ремонт и заправка машин в зоне СВО происходит на деньги самих военных.
Кроме того, с командирами у украинских солдат нет никакой связи. Более того, подчинённые даже не всегда в курсе, кто именно приходится им командиром.
Тела убитых ВСУшников семье не отдают. А если анализ показывает наличие алкоголя в крови погибшего, родным не платят положенные 15 млн гривен, добавил боец.
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