На Украину нагрянули ревизоры МВФ

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

С понедельника на Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нацбанка страны (НБУ).

Фото: joinfo.ua

Как уточняется в телеграм-канале НБУ, миссия будет работать в гибридном формате — онлайн и офлайн. Представители украинских министерств и ведомств будут взаимодействовать с экспертами МВФ дистанционно из Киева и очно встречаться с ними в Варшаве.

Аудиторы фонда намерены проверить состояние финансового и банковского секторов Украины, чтобы выяснить ход выполнения страной программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, второй пересмотр EFF означает для Киева выделение очередного транша кредита в размере около 900 миллионов долларов. Это в том случае, если результаты проверки удовлетворят ревизоров фонда, в чём в Киеве не вполне уверены.

"Пересмотр будет непростым", — переживает глава НБУ Андрей Пышный, его цитирует телеграм-канал учреждения.

Киевскому режиму есть отчего переживать — коррупция настолько проела украинские госструктуры, что на Западе уже всерьёз сомневаются в целесообразности продолжения помощи Незалежной. Между тем Пышный прямо признал, что если МВФ не даст денег, Украине нечем будет покрывать дефицит бюджета.