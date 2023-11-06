Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Олег Шевченко заявил, что секс продлевает годы жизни при наличии постоянной партнёрши
В турецком McDonalds неизвестный выпустил мышей в знак протеста против Израиля
Ноябрь в Москве может стать самым тёплым в истории
Врач Павлова: шесть продуктов помогают в борьбе с запорами
Глава Запорожской области Балицкий: Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов и Крым
В Киеве возмутились подозрениям об утечке западного оружия за пределы Украины
Школьница из Серпухова скончалась после кровотечения из носа
К Новому году мандарины в России подорожают ещё на 5%
Boeing из Грузии попал под обстрел во время посадки в Тель-Авиве

На Украину нагрянули ревизоры МВФ

1:28
Мир » Бывший СССР » Украина

С понедельника на Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нацбанка страны (НБУ).

На Украину нагрянули ревизоры МВФ
Фото: joinfo.ua

Как уточняется в телеграм-канале НБУ, миссия будет работать в гибридном формате — онлайн и офлайн. Представители украинских министерств и ведомств будут взаимодействовать с экспертами МВФ дистанционно из Киева и очно встречаться с ними в Варшаве.

Аудиторы фонда намерены проверить состояние финансового и банковского секторов Украины, чтобы выяснить ход выполнения страной программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, второй пересмотр EFF означает для Киева выделение очередного транша кредита в размере около 900 миллионов долларов. Это в том случае, если результаты проверки удовлетворят ревизоров фонда, в чём в Киеве не вполне уверены.

"Пересмотр будет непростым", — переживает глава НБУ Андрей Пышный, его цитирует телеграм-канал учреждения.

Киевскому режиму есть отчего переживать — коррупция настолько проела украинские госструктуры, что на Западе уже всерьёз сомневаются в целесообразности продолжения помощи Незалежной. Между тем Пышный прямо признал, что если МВФ не даст денег, Украине нечем будет покрывать дефицит бюджета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Последние материалы
Ноябрь в Москве может стать самым тёплым в истории
Врач Павлова: шесть продуктов помогают в борьбе с запорами
В Киеве возмутились подозрениям об утечке западного оружия за пределы Украины
Школьница из Серпухова скончалась после кровотечения из носа
К Новому году мандарины в России подорожают ещё на 5%
Boeing из Грузии попал под обстрел во время посадки в Тель-Авиве
Военкор Сладков призвал молиться за российских военных, штурмующих Авдеевку
Онкологи назвали кашель с кровью симптомом рака лёгкого
Times: украинские солдаты сочли танковый прорыв ВСУ чем-то из области фантастики
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников