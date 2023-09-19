Главный враг Украины — это не ВС России, а коррупция в Киеве, заявил британский обозреватель Шон Уокер.
Подобная ситуация может привести к тому, что у западных стран закончится терпение. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо в кратчайшие сроки продемонстрировать серьёзные намерения окончательно побороть коррупцию.
"Многие страны направляют Украине крупные ресурсы, но их правительства и население скоро потеряют терпение, если не появятся признаки того, что (украинская власть. — Прим. ред.) серьёзно относится к борьбе с коррупцией", — отметил Уокер в The Guardian.
Это преступное явление, добавил обозреватель, процветает на Украине с момента обретения страной независимости. В результате многие сферы жизни в Незалежной, например политиков, парламент, телевизионные каналы и прочие медиа, сейчас контролируют могущественные олигархи.
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