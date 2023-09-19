Политолог Брутер заявил, что следующей страной НАТО станет не Украина

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Североатлантический альянс продолжит расширяться, когда завершится украинский кризис, но первой страной, которая вступит в НАТО после спецоперации, будет не Украина.

Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер и пояснил, что этим государством станет Босния и Герцеговина.

"Босния. Никакой мотивации у неё нет, за исключением того, что местные элиты не видят другого варианта для себя, кроме как идти под американский зонтик", — отметил он в интервью URA.RU.

Местный истеблишмент, пояснил политолог, полностью вскормлен Вашингтоном, а потому единогласно поддерживает американское понимание миропорядка.

"Но я не думаю, что в Вашингтоне до окончания специальной военной операции будут сюжеты на тему срока вступления Боснии в НАТО", — резюмировал Брутер.