Генерал ВСУ считает, что Залужный был вынужден обратиться к Вашингтону

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Материал главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist стал вынужденной мерой, причиной которой стало бездействие со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Так считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать и поднимать вопрос. Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала телеканала Прямой.

Украинский генерал считает, что обращение Залужного к США — это призыв о помощи, согласно которому в Белом доме должны надавить на киевские власти.

Кривонос напомнил, что благодаря действиям Киева прекращена работа большинства оборонно-промышленных предприятий Украины. А то, что это напрямую зависело от киевских властей, можно назвать диверсией. Кривонос напомнил, что у России, в отличие от Украины, подобных проблем нет.

Ранее Залужный в материале для Economist заявил, что ВСУ оказались в тупике, и от них уже не следует ожидать "глубокого и красивого прорыва".