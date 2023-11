Your browser does not support the audio element.

Материал главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist стал вынужденной мерой, причиной которой стало бездействие со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Так считает генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.